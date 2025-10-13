Al Pacino e il suo più grande rimpianto | non aver mai sposato Diane Keaton
A un certo punto, lei aveva deciso di metterlo di fronte a una scelta: «O ci sposiamo, o basta». Ma lui scelse di andarsene. «Nessuna donna mi spingerà mai a fare qualcosa per cui non mi sento pronto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: pacino - grande
ADDIO DIANE KEATON un'altra stella del firmamento di Hollywood ci lascia, una grande attrice, protagonista della trilogia de Il Padrino con Al Pacino e musa di Woody Allen con cui ha girato sette film campioni di incassi come “Il dormiglione”, “Amore e guerr Vai su Facebook