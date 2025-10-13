Al Pacino devastato per Diane Keaton | Era l'amore della mia vita ora è troppo tardi

Al Pacino ha sempre raccontato di aver avuto un grande amore per Diane Keaton, e in passato si disperò per non averla mai sposata. Una fonte rivela: "Si pentirà per sempre di non averci provato quando ne aveva la possibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pacino - devastato

Guerriglia in stazione centrale a Milano durante il corteo per Gaza. Un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centrale ed è venuto a contatto con la Polizia. L’ingresso della stazione è devastato. I Vai su Facebook

Al Pacino devastato per Diane Keaton: “Era l’amore della mia vita, ora è troppo tardi” - Al Pacino ha sempre raccontato di aver avuto un grande amore per Diane Keaton, e in passato si disperò per non averla mai sposata ... fanpage.it scrive

Diane Keaton, un amico di Al Pacino rivela il rimpianto dell'attore: non averla sposata - Leggi su Sky TG24 l'articolo Diane Keaton, un amico di Al Pacino rivela il rimpianto dell'attore: non averla sposata ... Scrive tg24.sky.it