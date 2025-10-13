Al museo della Città uno spazio multifunzionale dedicato ai giovani | ottenuti fondi per 3 milioni di euro

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ l’obiettivo principale già indicato nel dossier di 'Rimini, Capitale della cultura 2026' e cioè fare della città un grande spazio aperto alle idee, alla residenza, al lavoro e alla creatività dei giovani. Un investimento sul futuro della comunità che ora trova il trampolino di lancio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: museo - citt

Cerca Video su questo argomento: Museo Citt224 Spazio Multifunzionale