Al Maf ritornano i burattinai e i burattini per la premiazione del concorso nazionale ' Ribalte di fantasia'

Ritorna al Maf San Bartolomeo in Bosco l’appuntamento con il teatro di figura per la cerimonia di consegna dei premi del concorso 'Ribalte di Fantasia', riservato ai copioni inediti di questa forma teatrale. Domenica 19, dalle 15.30, la struttura museale si trasformerà quindi in una piccola. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: ritornano - burattinai

Al MAF ritornano i burattinai (e i burattini) per il Premio Nazionale “Ribalte di Fantasia” - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Al MAF ritornano i burattinai (e i burattini) per il Premio Nazionale “Ribalte di Fantasia” ... Secondo cronacacomune.it

Il re dei burattini in scena a Santeramo in Colle - Il fascino senza tempo dei burattini conquista la scena del Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle (BA). Come scrive ansa.it