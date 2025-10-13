Al Macbeth di Martone in scena a Firenze immagini Gaza
Firenze, 13 ottobre 2025 - Il Macbeth di Verdi firmato Mario Martone, con la scenografia di Mimmo Paladino, in prima ieri al Teatro del Maggio musicale fiorentino, ha portato in scena anche immagini in bianco e nero che richiamavano Gaza distrutta durante il coro 'Patria oppressa'. A fine rappresentazione invece l'uscita sul palco delle maestranze del teatro con striscioni con scritto 'mai più vittime innocenti, mai più genocidi, mai più massacri' insieme a bandiere palestinesi e dell'Ucraina. Secondo quanto riportato da media e social, tanti gli applausi ma anche qualche dissenso espresso. Presentando l'opera alcuni giorni fa Martone aveva detto: "Questo spettacolo è da un lato un viaggio interiore nella psiche di un uomo e sua moglie, dall'altro una manifestazione scenica delle forze che li manovrano, attraverso la presenza delle streghe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
