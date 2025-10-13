Al lavoro con… Cristiana Favretto architetta green
C ristiana Favretto, 50 anni, è nata e vive a San Donà di Piave (Venezia). Una volta alla settimana va a Firenze, alla sede Pnat. Ha due figli, Alessandro e Giacomo, di 12 e 8 anni. Milano: il quartiere CityLife campione del mondo di sostenibilità X Leggi anche › Urban Nature WWF: vivere la città dalla parte della natura Nel 2014, con il marito architetto Antonio Girardi, il neuroscienziato Stefano Mancuso e due botaniche ha fondato Pnat (acronimo da Project Nature ), che unisce le scienze ambientali e la botanica all’architettura per progettare in modo innovativo installazioni, soluzioni tecnologiche e spazi ibridi interni ed esterni, in cui la presenza umana convive con il verde, la biodiversità, gli impollinatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Uomini e Donne 2025, chi è Cristiana (tronista): età, cognome, Instagram, lavoro, origini
