Al lavoro con&#8230; Cristiana Favretto architetta green

Iodonna.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C ristiana Favretto, 50 anni, è nata e vive a San Donà di Piave (Venezia). Una volta alla settimana va a Firenze, alla sede Pnat. Ha due figli, Alessandro e Giacomo, di 12 e 8 anni. Milano: il quartiere CityLife campione del mondo di sostenibilità X Leggi anche › Urban Nature WWF: vivere la città dalla parte della natura Nel 2014, con il marito architetto Antonio Girardi, il neuroscienziato Stefano Mancuso e due botaniche ha fondato Pnat (acronimo da Project Nature ), che unisce le scienze ambientali e la botanica all’architettura per progettare in modo innovativo installazioni, soluzioni tecnologiche e spazi ibridi interni ed esterni, in cui la presenza umana convive con il verde, la biodiversità, gli impollinatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

al lavoro conamp8230 cristiana favretto architetta green

© Iodonna.it - Al lavoro con… Cristiana Favretto, architetta green

In questa notizia si parla di: lavoro - cristiana

Uomini e Donne 2025, chi è Cristiana (tronista): età, cognome, Instagram, lavoro, origini

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Cristiana: cognome, età, lavoro, origini, social

Uomini E Donne, Cristiana E’ La Nuova Tronista: Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Uomini e Donne: Chi è Cristiana? Cognome, Età, Lavoro. Tutto sulla Nuova Tronista - La nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne, il celeberrimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si chiama Cristiana. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Conamp8230 Cristiana Favretto