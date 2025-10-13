Al GF la furia di Valentina fidanzata di Domenico | Baci sul collo a Benedetta sto passando per cornuta

Colpo di scena al Grande Fratello. Valentina, fidanzata di Domenico D'Alterio, è entrata nella casa e ha sfogato tutta la sua rabbia nei confronti del fidanzato. Lo ha accusato di averla "umiliata" con la sua eccessiva vicinanza a Benedetta Stocchi. Il confronto di fuoco in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

