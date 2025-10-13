‹ › 1 5 festival accoglienza torino. ‹ › 2 5 CREDITS MARCOS DORNELESFESTIVAL ACCOGLIENZA E BALLATORINO 2024. ‹ › 3 5 festival accoglienza torino. ‹ › 4 5 festival accoglienza torino. ‹ › 5 5 festival accoglienza torino. Diamo davvero troppo poco peso all’intreccio fra l’aspirazione a un mondo migliore e la ricerca della tranquillità di vita. Siamo anche baloccati fra la convinzione che vivere in armonia si può – perfino con colori e passati variopinti – e la paura del nuovo e del diverso; fra lo scoramento di un impegno collettivo, che sembra produrre solo melonismo, e la soddisfazione dei buoni risultati degli slanci individuali, che danno sollievo a chi ne beneficia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al Festival dell’accoglienza di Torino viene voglia di credere che la speranza stia mettendo radici