Al Crisalide Festival si viaggia tra musica danza e arti visive
Sabato 18 ottobre al Teatro Felix Guattari proseguono gli appuntamenti in calendario per Crisalide Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia forlivese Masque teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. Si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il Crisalide Forlì Festival si apre con una serata inaugurale di performance teatrali e musica
"Crisalide Forlì Festival" e il viaggio teatrale lungo il Bidente, tra performance, musica e filosofia
Il Teatro Felix Guattari ospita la 32esima edizione di Crisalide Forlì Festival: sul palco il grande teatro contemporaneo
UN RICCO WEEKEND - Ricco fine settimana di appuntamenti culturali, tra il tributo a Renato Zero e Crisalide Festival, la Modena Cento Ore e la grande festa in Corso Mazzini - facebook.com Vai su Facebook
Crisalide Forlì Festival si apre al Fèlix Guattari con un viaggio tra visioni filosofiche e campi di forza - Sabato 11 ottobre al Teatro Felix Guattari si entra nel vivo della parte autunnale della trentaduesima edizione di Crisalide Forlì Festival con tre diversi e ugualmente interessanti spettacoli, di cui ... Si legge su forlitoday.it
Crisalide al via con la prima nazionale di ‘Brutale, Dolce’ - Al teatro Guattari, da oggi all’8 novembre, la seconda parte della rassegna che da 32 anni unisce teatro, danza, musica e filosofia ... Da msn.com