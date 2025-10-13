Al Colosseo c'è un passaggio segreto usato dagli imperatori per arrivare all'arena ecco la sua storia

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apre a Roma il passaggio Commodo, un corridoio segreto che veniva usato dagli imperatori per arrivare alle loro postazioni nell' arena del Colosseo. Ecco la storia di questo suggestivo reperto archeologico e i lavori di restauro che lo hanno reso accessibile al pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colosseo - passaggio

Il Colosseo ‘segreto’, apre il Passaggio di Commodo

Al Colosseo apre il passaggio di Commodo, il percorso reso celebre dal film “Il Gladiatore”

Colosseo, si svela il corridoio imperiale: il Passaggio di Commodo

colosseo c 232 passaggioDopo 2000 anni riapre il Passaggio segreto di Commodo al Colosseo - Un restauro ha restituito al pubblico il Passaggio di Commodo, il percorso segreto che collegava il palco imperiale del Colosseo con l’esterno ... Riporta exibart.com

colosseo c 232 passaggioSotto il Colosseo svelato un segreto: apre per la prima volta il passaggio di Commodo - Dopo secoli di silenzio, il passaggio sotterraneo riservato agli imperatori riemerge: un restauro accurato restituisce al pubblico un frammento segreto della Roma imperiale ... siviaggia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Colosseo C 232 Passaggio