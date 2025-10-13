Al cinema in settimana | da Tron – Ares ad Arancia meccanica

Torna al cinema “Arancia meccanica”. Il film firmato da Stanley Kubrick fa ritorno nelle sale italiane dal 13 ottobre: a più di cinquant’anni dall’uscita, conserva intatta la sua forza disturbante, estetica e filosofica, capace di scuotere e interrogare ancora oggi. Dal 13 al 15 ottobre viene riproposto sul grande schermo anche “Metropolis”, un classico dell’animazione giapponese che fonde meraviglia visiva e profonda riflessione sociale. Non è tutto: il romanzo “Twilight”, scritto da Stephenie Meyer, compie 20 anni e, per l’occasione, i film con star Robert Pattinson e Kristen Stewart torneranno nelle sale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

