La reliquia della beata Benedetta Bianchi Porro per consolare i malati dell’ospedale Bufalini. È stata accolta nella chiesa dell’ospedale ieri durante la messa delle 17. Fino a venerdì sarà portata nei reparti la mattina per la preghiera dei ricoverati e al pomeriggio nella chiesa dell’ospedale per la venerazione dei fedeli. Venerdì alle 20.30 si terrà un incontro nella chiesa sulla vita e spiritualità della beata, con la partecipazione della sorella Emanuela. Benedetta Bianchi Porro (1936–1964), di Dovadola, è stata dichiarata beata nel 2019 nella cattedrale di Forlì,l penultimo dei quattro gradi del processo di santità, dopo serva di Dio, venerabile e prima della canonizzazione a santa che potrebbe avvenire da parte del Papa se venisse riconosciuto un secondo miracolo tramite la sua intercessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Bufalini la reliquia della beata Benedetta