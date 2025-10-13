Al Bano | Non andrò a Sanremo 2026 merito rispetto ed è la seconda volta che vengo trattato in un certo modo

Al Bano Carrisi non presenterà alcuna canzone in vista dell’edizione 2026 di Sanremo. “Non sto a certi giochetti”, tuona il cantante pugliese, lasciando intendere di essere stato trattato male dagli ultimi due conduttori del Festival: Amadeus e Carlo Conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

