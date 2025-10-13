Akanji Inter il centrale nerazzurro protagonista nella difesa della Svizzera il suo contributo è decisivo

Inter News 24 Akanji Inter, il centrale nerazzurro tiene la baracca nella sfida della qualificazione ai mondiali della Svizzera: la prestazione dell’ex Manchester City. Questa sera, nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2026, la Svizzera di Manuel Akanji ha pareggiato 0-0 contro la Slovenia, mantenendo il primato nel gruppo di qualificazione. Il difensore dell’ Inter, schierato titolare da Murat Yakin, ha giocato tutta la partita, contribuendo significativamente alla solidità difensiva della sua squadra. Akanji, che ha avuto una prestazione impeccabile, ha dato il suo supporto nell’annullare ogni tentativo offensivo della Slovenia, evitando che i padroni di casa trovassero la rete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, il centrale nerazzurro protagonista nella difesa della Svizzera, il suo contributo è decisivo

