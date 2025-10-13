Ai affamata di energia | L’Europa resta indietro
SERVE TANTA ENERGIA per far lavorare i data center che gestiranno l’Intelligenza artificiale. "E questa è una sfida cruciale per l’Europa: se non controlleremo i sistemi scivoleremo inesorabilmente verso il Terzo mondo e potremo solo comprare, senza produrre nulla": parola di Paolo Branchini, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, una delle anime di Comolake 2025, un summit, che riunisce leader istituzionali, accademici e industriali da oltre 15 Paesi, pensato per discutere il futuro ai livelli più alti di intelligenza artificiale, quantum computing, sanità digitale, mobilità sostenibile e molto altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
