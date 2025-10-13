Agropoli furto in spiaggia a un turista | arrestato 49enne

Salernotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpreso a rubare lo zaino di un villeggiante sulla spiaggia del lungomare e arrestato in flagranza di reato. È accaduto ad Agropoli, dove i Carabinieri hanno fermato un 49enne del luogo con l'accusa di furto aggravato.L'interventoL’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione Operativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

agropoli - furto

