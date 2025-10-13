Agropoli furto in spiaggia a un turista | arrestato 49enne
Sorpreso a rubare lo zaino di un villeggiante sulla spiaggia del lungomare e arrestato in flagranza di reato. È accaduto ad Agropoli, dove i Carabinieri hanno fermato un 49enne del luogo con l'accusa di furto aggravato.L'interventoL’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione Operativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: agropoli - furto
Agropoli (SA), furto aggravato: arrestato un 49enne del luogo
AGROPOLI, FURTO A TRENTOVA: VETRO IN FRANTUMI, ZAINO RUBATO ? Anche fuori stagione, sul litorale di continuano i colpi mordi-e-fuggi: lungo il di Trentova un’auto in sosta nel è stat Vai su Facebook
Non si arresta l’ondata di furti lungo il litorale di Agropoli. Sebbene la stagione balneare sia ormai alle spalle, chi sceglie di trascorrere qualche ora al mare non può davvero rilassarsi. L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì: u... - X Vai su X
Agropoli, arrestato 49enne per furto aggravato sulla spiaggia - I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli hanno arrestato un uomo di 49 anni, residente in zona, con l’accusa di furto aggravato. Segnala msn.com
Agropoli (SA), furto aggravato: arrestato un 49enne del luogo - L’11 ottobre, ad Agropoli (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 49enne del luogo indagato per ... Da zon.it