Agricoltura Girelli Assofertilizzanti | No divieti irrazionali urea serve dialogo con Ue
(Adnkronos) – “Ci stiamo confrontando con Bruxelles su temi cruciali legati alla sostenibilità. Il Green Deal europeo è condizionante, e la nostra posizione è critica ma costruttiva. Ci preoccupa molto l’arrivo del Cbam e l’ipotesi di eliminare le agevolazioni IVA sui fertilizzanti, misure che colpirebbero soprattutto le aziende agricole più piccole”. Lo ha dichiarato Paolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: agricoltura - girelli
Paolo Girelli (Pres. Assofertilizzanti – @Federchimica): «Le tensioni geopolitiche hanno ridotto il consumo di fertilizzanti. Le nostre aziende stanno facendo investimenti per proporre al mercato prodotti altamente alternativi e diversificare i mercati». #Agricoltur - X Vai su X
Giuseppe Beppe Girelli - facebook.com Vai su Facebook
Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): “No divieti irrazionali urea, serve dialogo con Ue” - Il Green Deal europeo è condizionante, e la nostra posizione è critica ma costruttiva. Secondo msn.com
Agricoltura: Assofertilizzanti, divieto uso urea causerebbe perdita 45% valore cereali - Presentato studio di Nomisma sull’impatto della fertilizzazione azotata e dell’urea in Italia, commissionato da Assofertilizzanti, l’associazione di Federchimica che rappresenta i fabbricanti di ferti ... Segnala msn.com