Agricoltura e innovazione | a San Giustino il Distretto di Economia Civile apre il Tavolo di lavoro

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Tradizione e innovazione, imprese e istituzioni, esperienze locali e visioni europee per un'agricoltura capace di affrontare le sfide del presente e del futuro. È stato questo il filo conduttore dell'incontro che sabato 11 ottobre, nella cornice di Villa Graziani a San Giustino, ha inaugurato ufficialmente il Tavolo Agricoltura del Distretto di Economia Civile dell'Alta Valle del Tevere umbra e toscana, promosso dalla Fondazione Progetto Valtiberina. Un appuntamento molto partecipato che si è riunito intorno allo stesso tavolo imprenditori agricoli, enti, amministratori e rappresentanti istituzionali, aprendo un percorso di confronto permanente tra mondo produttivo, società civile e pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

