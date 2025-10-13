FRONTEGGIARE IL CALO delle vendite negli Usa a causa dei dazi, respingere il rischio di tagli al bilancio della Pac ed evitare che gli accordi del Mercosur finiscano per penalizzare i prodotti di qualità del Made in Italy agricolo. È questa la posizione di Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani e imprenditore modenese (in foto). Come si può evitare che gli accordi Mercosur diventino una catastrofe per l’agricoltura italiana? "Riteniamo che le misure di salvaguardia annunciate dalla Commissione a tutela dell’agricoltura debbano trasformarsi in un testo legislativo vero e proprio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agricoltura e dazi. I rischi del settore: "Servono regole comuni a tutti"