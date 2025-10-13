Agricoltura De Castro Nomisma | Serve equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica
(Adnkronos) – "La grande sfida oggi è coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale. A Bruxelles lo ripetiamo da anni, ma manca ancora un equilibrio vero tra questi tre elementi”. Lo ha affermato Paolo De Castro, presidente di Nomisma, intervenendo a Roma alla conferenza per i 40 anni di Assofertilizzanti. “Gli obiettivi ambientali dell’Unione Europea sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: agricoltura - castro
Torna, a Castro dei Volsci, il Premio “Nino Manfredi”, dedicato al Cinema e alla Musica. Tra i presenti Flavio Insinna e Giulia Fiume - facebook.com Vai su Facebook
?Contro l’agricoltura non si può andare. Rinazionalizzare la #PAC significa dividere l’Europa e abbandonare gli agricoltori. L’#agricoltura è la nostra prima industria, la nostra identità, il nostro futuro. Serve una politica comune, non un ritorno agli egoismi na - X Vai su X
Agricoltura, De Castro (Nomisma): "Serve equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica" - A Bruxelles lo ripetiamo da anni, ma manca ancora un equilibrio vero tra questi tre elementi ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Agricoltura, Assofertilizzanti “Da stop urea rischio perdite fino a 45%” - "L'urea è una commodity irrinunciabile per la produttività agricola, grazie al suo elevato contenuto di azoto, il più alto tra i fert ... Lo riporta msn.com