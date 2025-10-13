Ha destato grande cordoglio in tutto il Conselicese e non solo, la scomparsa di Andrea Berardi, agricoltore 54enne residente nella frazione di San Patrizio. Intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato l’uomo percorreva in sella a una moto di grossa cilindrata via del Manzone (strada che separa la Provinciale 13 ‘Bastia’ dalla Provinciale 50 ‘Canalazzo e Bagnarolo’) diretto verso casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra e perdendo la vita praticamente sul colpo. Ad accorgersi dell’incidente e a richiedere l’intervento dei soccorsi è stata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Conselice, impegnata nella consueta attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agricoltore muore in moto: "Addio ‘Bergher’, biker vero"