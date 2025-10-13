Agria via al progetto Aristotle Transizione green partnership con aziende tedesche e cinesi

San Giuseppe Vesuviano ospita un’iniziativa che promette di segnare un passo importante nella transizione energetica italiana. Agria Spa, azienda storica della selezione e confezionamento di legumi e cereali con il marchio Select, ha dato il via al progetto pilota “Aristotle”, realizzato in collaborazione con Heat, eccellenza tecnologica tedesca, e Mars Renewable, leader cinese nei sistemi di accumulo energetico. L’obiettivo è chiaro: sviluppare un modello di efficienza energetica aziendale replicabile, che combini produzione, accumulo e gestione intelligente dell’energia, con benefici concreti sia per l’azienda sia per la rete elettrica nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it