Sei su sei, mister Giuseppe Agostinone sta completando il suo percorso e lunedì a Carpi siederà per l'ultima volta in panchina, almeno per ora visto che l'allenatore Tomei concluderà la sua lunga squalifica di sette giornate. Un Ascoli spettacolare che ora fa davvero sognare. Agostinone, è stata la partita perfetta? "Prima di iniziare vorrei ricordare i quattro ultras del Foggia venuti a mancare un anno fa e soprattutto Reno Filippini tifoso dell'Ascoli, ucciso qui sul ponte dello stadio. Mando un grande abbraccio alle loro famiglie. Passando alla partita di oggi, c'è da dire che abbiamo una grande tenuta atletica perché i ragazzi si stanno allenando forte.

© Sport.quotidiano.net - Agostinone si gode la ’sua’ sesta vittoria:: "Percorso lungo"