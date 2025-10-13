Aghion Nobel Economia | l' apertura è un motore di crescita
Milano, 13 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per l'economia 2025 è stato assegnato all'americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per i loro studi sull'impatto dell'innovazione sulla crescita economica. "L'apertura è un motore di crescita", ha dichiarato Philippe Aghion al telefono durante la conferenza stampa. "Attualmente vedo addensarsi nubi minacciose che spingono alla creazione di barriere al commercio e all'apertura", ha avvertito. E poi: "L'intelligenza artificiale ha un grande potenziale di crescita. Il problema è sfruttare questo potenziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: aghion - nobel
Premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt ricevono il premio Nobel per l’Economia 2025, tra creazione e distruzione
Nobel per l’Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt per gli studi sulla crescita guidata dall’innovazione
Nobel per l’Economia a Mokyr, Aghion e Howitt: premiata la teoria della crescita attraverso l’innovazione https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/nobel-economia-crescita-innovazione/… #tiscalinews #Nobel #economia - X Vai su X
Il premio #Nobel per l'economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche. - facebook.com Vai su Facebook
Aghion (Nobel Economia): l'apertura è un motore di crescita - israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per i loro studi sull'imp ... Secondo libero.it
Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt - israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt per il loro lavoro sull’impatto delle nu ... Segnala internazionale.it