Agguato in Spagna contro un ex della mala del Brenta | ucciso a colpi di pistola Giuliano Velo

Il corpo ritrovato martedì in una zona rurale a Lorca (Murcia), si segue la pista del narcotraffico. Pochi minuti dopo scoperto il cadavere di un marocchino. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Agguato in Spagna contro un ex della mala del Brenta: ucciso a colpi di pistola Giuliano Velo

In questa notizia si parla di: agguato - spagna

#Attualità #adnkronos #ultimora Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato: #ILMONITO (Adnkronos) – L'Ottobrata con caldo fuori stagione prosegue ma i meteorologi avvertono: attenzione ai temporali. Lorenzo Tedici, meteorologo responsa - facebook.com Vai su Facebook

San Vittorino, vìola il divieto e tende agguato alla ex. Ma lei attiva il dispositivo anti-stalking e i carabinieri lo arrestano - Un giudice gli aveva imposto di non avvicinarsi alla donna, ma il divieto non ha fermato il 43enne che, ... Secondo roma.corriere.it

L’agguato in centro storico. Ex sindaco colpito con una sedia: "Aggressore fuori un’ora dopo" - Alessio Calamandrei, ex primo cittadino di Impruneta, è stato assalito in via Martelli "Ho cercato di fermare un ragazzo che stava devastando la strada, e lui mi ha picchiato". Segnala lanazione.it