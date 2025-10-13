Aggressione controllore Cotral la solidarietà di Ruspandini al lavoratore e consigliere comunale di Fdi
L'episodio di violenza avvenuto questa mattina nei pressi della stazione di Anagni, dove un controllore Cotral è stato aggredito, assume ora una rilevanza politica. La vittima, identificata in Daniele Stefanucci, ricopre anche le cariche di Consigliere comunale di Acuto e Segretario locale di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Aggressione sul Cotral, la vittima è Daniele Stefanucci, presidente del circolo di FdI di Acuto - Colpito in pieno volto con plurimi calci, ha riportato importanti echimosi sul volto, sullo zigomo con il rischio concreto di frattura del setto nasale ... Da ciociariaoggi.it