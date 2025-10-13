Aggressione controllore Cotral la solidarietà di Ruspandini al lavoratore e consigliere comunale di Fdi

Frosinonetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio di violenza avvenuto questa mattina nei pressi della stazione di Anagni, dove un controllore Cotral è stato aggredito, assume ora una rilevanza politica. La vittima, identificata in Daniele Stefanucci, ricopre anche le cariche di Consigliere comunale di Acuto e Segretario locale di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

