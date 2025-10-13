Aggressione a Sondrio | migliorano le condizioni della vittima mentre l’aggressore è stato trasferito

Sondriotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni fisiche della donna brutalmente aggredita a Sondrio, lungo la serata del 6 ottobre scorso, stanno lentamente migliorando. La 44enne, è fuori pericolo, anche se resta ancora ricoverata in ospedale con gravi lesioni. Intanto, coadiuvata dalla propria famiglia, si è affidata. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

