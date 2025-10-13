Aggredisce la moglie e un carabiniere in strada poi fa danni in caserma Scatta l’arresto

Tolentino, 13 ottobre 2025 – Prima strattona la moglie, poi aggredisce un carabiniere che tentava di fermarlo assieme ai colleghi e infine danneggia mobili, arredi e pareti della caserma. I militari della stazione di Tolentino, insieme a quelli del nucleo operativo della stessa Compagnia, nella notte tra sabato e ieri hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne tunisino, residente in città, per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Intorno a mezzanotte e mezza, dei cittadini del posto hanno segnalato al 112 l’uomo: mentre si stava dirigendo a piedi verso la zona residenziale vicino al comando dei carabinieri di Tolentino, strattonava una donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce la moglie e un carabiniere in strada, poi fa danni in caserma. Scatta l’arresto

