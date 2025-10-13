Aggredisce la compagna Colpita con una bistecchiera Poi si scaglia sul papà di lei

Ilgiorno.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha colpito (e ferito) la compagna con una bistecchiera e aggredito anche il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. Poi li ha rinchiusi entrambi in casa, per impedire loro di chiedere aiuto. Ma i due sono riusciti a scappare da una finestra e sono scesi in strada, dove un passante li ha notati in lacrime e ha chiamato il 112. Arriva da Cassano d’Adda, l’ennesima storia di maltrattamenti in famiglia. È qui che ieri mattina i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 37enne marocchino, pregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aggredisce la compagna colpita con una bistecchiera poi si scaglia sul pap224 di lei

© Ilgiorno.it - Aggredisce la compagna. Colpita con una bistecchiera. Poi si scaglia sul papà di lei

In questa notizia si parla di: aggredisce - compagna

Piombino, aggredisce e maltratta la compagna: 20enne arrestato

Aggredisce la compagna con una stampella, poi prende un coltello e la colpisce più volte

Spineda, butta fuori di casa la compagna e aggredisce i carabinieri: 38enne in manette

aggredisce compagna colpita bistecchieraAggredisce la compagna. Colpita con una bistecchiera. Poi si scaglia sul papà di lei - Ha colpito (e ferito) la compagna con una bistecchiera e aggredito anche il padre di lei, intervenuto in difesa ... Segnala ilgiorno.it

Aggredisce compagna con una bistecchiera, arrestato nel Milanese - Un 37enne marocchino è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Cassano d'Adda, nel Milanese, per aver aggredito la compagna e il padre di lei con una bistecchiera, per poi chiuderli entrambi ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Compagna Colpita Bistecchiera