Aggredisce la compagna Colpita con una bistecchiera Poi si scaglia sul papà di lei

Ha colpito (e ferito) la compagna con una bistecchiera e aggredito anche il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. Poi li ha rinchiusi entrambi in casa, per impedire loro di chiedere aiuto. Ma i due sono riusciti a scappare da una finestra e sono scesi in strada, dove un passante li ha notati in lacrime e ha chiamato il 112. Arriva da Cassano d’Adda, l’ennesima storia di maltrattamenti in famiglia. È qui che ieri mattina i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 37enne marocchino, pregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

