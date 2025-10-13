Aggredisce la compagna Colpita con una bistecchiera Poi si scaglia sul papà di lei
Ha colpito (e ferito) la compagna con una bistecchiera e aggredito anche il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. Poi li ha rinchiusi entrambi in casa, per impedire loro di chiedere aiuto. Ma i due sono riusciti a scappare da una finestra e sono scesi in strada, dove un passante li ha notati in lacrime e ha chiamato il 112. Arriva da Cassano d’Adda, l’ennesima storia di maltrattamenti in famiglia. È qui che ieri mattina i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 37enne marocchino, pregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: aggredisce - compagna
Piombino, aggredisce e maltratta la compagna: 20enne arrestato
Aggredisce la compagna con una stampella, poi prende un coltello e la colpisce più volte
Spineda, butta fuori di casa la compagna e aggredisce i carabinieri: 38enne in manette
Aggredisce la compagna e il suocero con una bistecchiera e li sequestra, i due scappano dalla finestra: trovati feriti e in lacrime per st... - X Vai su X
Rionero in Vulture, aggredisce la compagna davanti ai figli: arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti A Rionero in Vulture (Potenza), i Carabinieri hanno arrestato un uomo per maltrattamenti contro la compagna. L’aggressione, avvenuta davanti ai figli mi - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce la compagna. Colpita con una bistecchiera. Poi si scaglia sul papà di lei - Ha colpito (e ferito) la compagna con una bistecchiera e aggredito anche il padre di lei, intervenuto in difesa ... Segnala ilgiorno.it
Aggredisce compagna con una bistecchiera, arrestato nel Milanese - Un 37enne marocchino è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Cassano d'Adda, nel Milanese, per aver aggredito la compagna e il padre di lei con una bistecchiera, per poi chiuderli entrambi ... Come scrive ansa.it