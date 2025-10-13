Aggredisce gli agenti che lo vogliono arrestare ventiduenne clandestino denunciato per resistenza e oltraggio
Como, 13 ottobre 2025 – Aggredisce e minaccia i poliziotti che lo volevano identificare. È accaduto ieri sera intorno alle 23 a Como, vicino al Tempio Voltiano, dove gli agenti hanno denunciato un 22enne tunisino irregolare per minaccia, resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Alla vista degli agenti il giovane tenta prima una breve fuga a piedi, poi, una volta fermato, minaccia e aggredisce i poliziotti nel tentativo di non essere identificato. Como, fratello e sorellina chiusi nell’armadio per salvarsi: “La mamma ci fa secchi” Denunciato a Milano . Portato in Questura è risultato privo di documenti e con numerosi precedenti penali per reati contro la persona, la pubblica amministrazione e in violazione della legge sugli stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
