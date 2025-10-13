After the Hunt | Dopo la caccia la recensione – un Guadagnino meticoloso investiga sull’ipocrisia moderna

After the Hunt (2025) è un film diretto da Luca Guadagnino ( Queer, Challengers ) con Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield. Nel momento più prolifico della carriera del regista palermitano, After The Hunt non si presenta come il suo miglior film, piuttosto come una conferma della sua bravura registica e un’affermazione della meticolosità con cui decide di trasporre storie moderne mantenendo sempre una finestra sull’attualità. Dopo la presentazione fuori concorso all’ 82esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è arrivato il momento di parlarne. After The Hunt – La trama. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - After the Hunt: Dopo la caccia, la recensione – un Guadagnino meticoloso investiga sull’ipocrisia moderna

In questa notizia si parla di: after - hunt

After the hunt recensione: la bravura di julia roberts nel thriller ambiguo di luca Guadagnino

Il cinema e il dibattito sociale: un viaggio attraverso After the Hunt

Napoli Musa Live, grande successo per il concerto che celebra i 2500 anni di Napoli: un inno alla città con Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Autieri e Rocco Hunt

Cinema PortoAstra. . La prospettiva cambia ogni cosa. After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino, dal 16 ottobre al #cinemaportoastra #AfterTheHunt - facebook.com Vai su Facebook

In “After the Hunt”, Julia Roberts sfida sé stessa con un ruolo radicale - X Vai su X

After The Hunt, nel simposio di Guadagnino - DOPO LA CACCIA di Luca Guadagnino(Usa, 2025, durata 139’, Eagle Pictures, guarda il trailer) con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Chloe Sevigny, Michael Stuhlbarg Giudizio ... Lo riporta marilyn.corriere.it

Al cinema con i docenti. Arrivano ‘Il professore e il pinguino’ e ‘Dopo la caccia’ - Julia Roberts e Andrew Garfield a Yale, Steve Coogan nell'Argentina dei desaparecidos: due film sul potere visti dalle cattedre ... Segnala ilfattoquotidiano.it