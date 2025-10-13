Africa | dalla Libia al Mozambico dal petrolio al gas Eni esplora nuove fonti per l’Europa

Lo sviluppo del futuro prossimo  passerà da quali pedine si muoveranno sullo scacchiere energetico mondiale, e l’Italia vuole sedere al tavolo dei giocatori. Eni è pronta a investire in Africa muovendosi lungo due fronti: le trivellazioni petrolifere al largo delle coste libiche e il progetto mozambicano del Coral North per l’estrazione di gas naturale. Il disegno è chiaro: valorizzare la presenza di Roma nel continente africano da Nord ( Libia ) a Sud ( Mozambico ) per assicurare approvvigionamenti energetici in grado di alimentare l’economia del nostro Paese e non solo.        L’espansione nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

