Afragola ricarica l’auto elettrica rubando energia alla scuola chiusa per lavori | denunciato
Entra di nascosto nel cantiere della scuola per ricaricare l’auto elettrica, ma viene scoperto e denunciato. È accaduto nel Rione Salicelle di Afragola, all’interno dell’Istituto comprensivo statale “Europa Unita”, chiuso per lavori di ristrutturazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato del cantiere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
