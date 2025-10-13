Affluenza in calo Ma Pistoia è in testa Urne aperte anche oggi Sono 241mila al voto

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è arrivati al 37,55%, dato provinciale dell’affluenza della prima giornata di voto per le elezioni Regionali che dovranno decretare chi sarà il nuovo Presidente nella corsa a tre fra il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra, il sindaco del capoluogo Alessandro Tomasi in corsa per il centrodestra e Antonella Bundu di Toscana Rossa. Una giornata che è partita decisamente in sordina con il primo aggiornamento dell’affluenza alle ore 12 che ha rasentato i minimi assoluti nella storia delle elezioni sul territorio: 10,74% di dato complessivo, di quasi un punto superiore al dato regionale, con ben sette comuni che non sono arrivati nemmeno alla doppia cifra (valori migliori a Pistoia città più Agliana e Serravalle Pistoiese nella piana). 🔗 Leggi su Lanazione.it

affluenza in calo ma pistoia 232 in testa urne aperte anche oggi sono 241mila al voto

© Lanazione.it - Affluenza in calo . Ma Pistoia è in testa. Urne aperte anche oggi. Sono 241mila al voto

In questa notizia si parla di: affluenza - calo

Marche, ai seggi (ieri alle 23) neanche 4 elettori su 10: affluenza al 37,7%, in calo del 5%. Oggi si vota dalle 7 alle 15

Spiagge vuote, perché? Affluenza in calo del 30%, più presenze nel weekend

Affluenza regionali Marche al 10,84% alle 12, in calo rispetto al 2020 (13,43%), urne aperte fino alle 23 e poi domani fino alle 15

affluenza calo pistoia 232Per ora vince l’astensione: regionali Toscana, netto calo dell’affluenza, al 28% alle 19 - Si vota anche nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15, poi comincerà lo spoglio dei voti che porterà alla proclama ... Da lanazione.it

affluenza calo pistoia 232Regionali Toscana, crolla l'affluenza: alle 12 &#232; al di sotto del 10 per cento - Si attesta al 9,95% l'affluenza al voto alle ore 12 per le elezioni regionali in Toscana, con 3. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Affluenza Calo Pistoia 232