Affluenza in calo Ma Pistoia è in testa Urne aperte anche oggi Sono 241mila al voto
Si è arrivati al 37,55%, dato provinciale dell’affluenza della prima giornata di voto per le elezioni Regionali che dovranno decretare chi sarà il nuovo Presidente nella corsa a tre fra il governatore uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra, il sindaco del capoluogo Alessandro Tomasi in corsa per il centrodestra e Antonella Bundu di Toscana Rossa. Una giornata che è partita decisamente in sordina con il primo aggiornamento dell’affluenza alle ore 12 che ha rasentato i minimi assoluti nella storia delle elezioni sul territorio: 10,74% di dato complessivo, di quasi un punto superiore al dato regionale, con ben sette comuni che non sono arrivati nemmeno alla doppia cifra (valori migliori a Pistoia città più Agliana e Serravalle Pistoiese nella piana). 🔗 Leggi su Lanazione.it
