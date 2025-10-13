Affluenza in calo alle Regionali toscane | solo il 35,7% ai seggi sfida aperta tra Giani e Tomasi

Alessandro Tomasi e Eugenio Giani Con un’affluenza al 35,7% registrata alle 23 di ieri sera nei 3.922 seggi toscani, le elezioni regionali confermano un calo del 10% rispetto al 45,8% delle consultazioni del 2020, complici il sole autunnale e gli stabilimenti balneari ancora aperti in Versilia. Eugenio Giani, governatore uscente del centrosinistra, affronta la sfida del centrodestra capitanato da Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, mentre Antonella Bundu dell’estrema sinistra lotta per superare la soglia del 3% necessaria per l’accesso al consiglio. I seggi riapriranno oggi dalle 7 alle 15, con lo scrutinio che partirà immediatamente dopo, in un contesto di astensionismo che potrebbe ribaltare equilibri consolidati da mezzo secolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Affluenza in calo alle Regionali toscane: solo il 35,7% ai seggi, sfida aperta tra Giani e Tomasi

