Affluenza giù Da due ore zero elettori mai visto nulla del genere

Firenze, 13 ottobre 2025 – Forse è stato il bel tempo. O forse la stanchezza di una campagna elettorale che in molti non hanno sentito davvero vicina. Fatto sta che il primo giorno di voto per le elezioni regionali è trascorso tra urne vuote, lunghi silenzi nei seggi e qualche disagio organizzativo legato allo spostamento di sezioni scolastiche. In alcune aree della città, specialmente nel centro e nelle periferie estreme, l’affluenza in mattinata è rimasta inchiodata tra il 5 e il 7%, ben distante dai numeri del 2020. In alcuni seggi si è arrivati a passare ore intere senza che nessuno si presentasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

