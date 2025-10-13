Affluenza al minimo storico
in Toscana. Rispetto alle precedenti consultazioni ha votato il 15 per cento in meno degli aventi diritto. Un dato molto più pesante rispetto a quanto avvenuto nelle Marche (- 10 per cento) e in Calabria (-1 per cento).Il precedente “record” risale a 10 anni fa, quando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: affluenza - minimo
Toscana, le proiezioni: Giani (centrosinistra) verso la riconferma. Staccato Tomasi. Affluenza al minimo storico: 47,7% - Live
Toscana, le proiezioni: Giani (centrosinistra) verso la riconferma. Staccato Tomasi. Affluenza al minimo storico: 47,7% - I dati
Elezioni regionali in Toscana 2025: affluenza alle 23 al 35,7%, oggi si vota fino alle 15. Exit poll e risultati in diretta - facebook.com Vai su Facebook
? Regionali: rinnovata la fiducia al centrodestra, ma l’affluenza è ai minimi storici. #ElezioniCalabria #Centrodestra #RobertoOcchiuto #PasqualeTridico #Affluenza #Fiducia #Politica #Riforme #Democrazia #Calabria ? https://metisonline.org/2025/10/07/re - X Vai su X
Elezioni Toscana, affluenza a picco: 47,73%. Minimo storico di partecipazione alle urne nella Regione - La partecipazione è stata del 47,73%, più bassa del dato del 2015, il "record" negativo in ... Secondo msn.com
Si profila minimo storico per affluenza alle urne in Toscana - Verso superamento record negativo del 2015 Si profila un minimo storico in Toscana per l'affluenza alle regionali. Scrive controradio.it