Quanto valgono gli affitti brevi durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026? Una stima ha provato a realizzarla Deloitte per conto di Airbnb. L'indotto potrebbe raggiungere, nel complesso, 154 milioni di euro, di cui 33 milioni in tasse e imposte locali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”
Stretta sugli affitti brevi, pronta la task force: nel mirino 40 alloggi. “Siamo solo all’inizio”
Affitti brevi sotto pressione, rischio buco da 5 miliardi per il Pil
Affitti brevi, quanto si può guadagnare con le Olimpiadi invernali nel 2026 - 400 euro di guadagno medio per il periodo in cui si svolgeranno i Giochi olimpici ... Riporta milanotoday.it
Affitti brevi, dalla burocrazia alle nuove restrizioni: cala l'offerta in Italia, impatti sul Pil per 5 miliardi - Cala l'offerta di affitti brevi in Italia con i proprietari costretti a utilizzare gli immobili per trascorrere le proprie vacanze. Secondo msn.com