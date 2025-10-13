Affitti brevi quanto si può guadagnare con le Olimpiadi invernali nel 2026

Milanotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto valgono gli affitti brevi durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026? Una stima ha provato a realizzarla Deloitte per conto di Airbnb. L'indotto potrebbe raggiungere, nel complesso, 154 milioni di euro, di cui 33 milioni in tasse e imposte locali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: affitti - brevi

“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”

Stretta sugli affitti brevi, pronta la task force: nel mirino 40 alloggi. “Siamo solo all’inizio”

Affitti brevi sotto pressione, rischio buco da 5 miliardi per il Pil

Affitti brevi, quanto si può guadagnare con le Olimpiadi invernali nel 2026 - 400 euro di guadagno medio per il periodo in cui si svolgeranno i Giochi olimpici ... Riporta milanotoday.it

Affitti brevi, dalla burocrazia alle nuove restrizioni: cala l'offerta in Italia, impatti sul Pil per 5 miliardi - Cala l'offerta di affitti brevi in Italia con i proprietari costretti a utilizzare gli immobili per trascorrere le proprie vacanze. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Pu242 Guadagnare