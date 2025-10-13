Affitti brevi alla sbarra | un fenomeno stratificato

Il tema degli affitti brevi da qualche tempo a questa parte è al centro del dibattito politico-giornalistico. È infatti stato individuato, in maniera tanto ampia quanto impropria, quale unico responsabile della crescente difficoltà di accesso alla casa di una fascia sempre più consistente della popolazione italiana. L’idea del proprietario avido che abbandona il sentiero della locazione tradizionale per rivolgersi al generoso mondo dello short-rent appare perfetta per un Paese in cui spesso si preferisce individuare un capro espiatorio, piuttosto che identificare i colpevoli, soprattutto quando i rei sono più d’uno e agiscono in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

