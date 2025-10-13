Affido familiare in Campania una legge per rafforzarlo | nascono i servizi dedicati sul territorio
La Regione Campania ha approvato una nuova legge per rafforzare l'affidamento e la solidarietà familiare, introducendo una rete di servizi territoriali per supportare i minori in difficoltà e prevenire l'allontanamento dalle loro case. La decisione mira a garantire in modo più efficace il diritto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
