Affari Tuoi Noemi dal Piemonte vince nel ricordo della nonna Lucone vera rivelazione

Una puntata sofferta ma ricca di sorprese per Noemi dal Piemonte. La concorrente ha iniziato il suo gioco ad Affari Tuoi col numero 17, salvo poi accettare un cambio nel ricordo dell’amata nonna defunta. Quel numero ha un significato speciale e, fino alla fine, ci ha voluto credere. Non è iniziata bene per la proprietaria di un negozio di abbigliamento a Moncalieri, che ha potuto contare sui suoi sentimenti ma anche sulla grande fortuna di Lucone, il suo compagno, vera rivelazione della puntata. Una scommessa vinta per Noemi, che è riuscita a portare a casa una bella cifra. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Noemi dal Piemonte vince nel ricordo della nonna. Lucone vera rivelazione

