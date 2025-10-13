Affari Tuoi la napoletana Elisabetta cambia il pacco con all' interno 200mila euro

Non è stata una partita fortunata quella della concorrente della Campania protagonista della puntata del programma Rai condotto da Stefano De Martino “Affari Tuoi”, in onda domenica 12 ottobre. Elisabetta, napoletana di Giugliano, a metà partita ha, infatti, deciso di cambiare il suo pacco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Elisabetta, napoletana di Giugliano, a metà partita ha, infatti, deciso di cambiare il suo pacco iniziale, all'interno del quale c'erano ben 200mila euro con un altro (che si è poi scoperto custodiva ...

Una partita intensa e piena di emozione quella del 12 ottobre, tra istinto, colpi di scena e un finale che ha lasciato tutti senza fiato.

