Aeroporto di Fiumicino il progetto da 9 miliardi di euro per accogliere fino a 100 milioni di passeggeri

Un nuovo parco archeologico. Una nuova pista, lontano dalle abitazioni, che farà raddoppiare il traffico nello scalo ma ridurre i rumori dell'80%. Migliaia di posti lavori creati in maniera diretta o indiretta. Si è concluso, presso il Comune di Fiumicino, il ciclo di audizioni preparatori per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

