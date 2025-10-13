Adzic nuovamente titolare col Montenegro? La scelta di Vucinic per l’amichevole contro il Liechtenstein è ufficiale | i dettagli sul talento della Juve
Adzic nuovamente titolare col Montenegro? Ci sono importanti novità sul futuro del talento della Juve. Una conferma che sa di investitura. Vasilije Adzic si prende il Montenegro. Il gioiello della Juve, dopo la prestazione opaca contro le Isole Faroe, ha ricevuto di nuovo la fiducia del suo commissario tecnico, l’ex bianconero Mirko Vucinic, che lo ha schierato titolare anche nell’amichevole di questa sera alle 18:00 contro il Liechtenstein. Una scelta forte, che testimonia la grande stima che Vucinic nutre per il giovane talento. Nonostante la pesante sconfitta nella gara di qualificazione mondiale, il CT non ha avuto dubbi nel dare un’altra chance al fantasista classe 2006, lanciandolo di nuovo dal primo minuto nel cuore del gioco della sua nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: adzic - nuovamente
Intervista a Massimiliano Canzi prima di Juventus-Como Women La Juventus Women, dopo la bella vittoria ottenuta all'esordio nella League Phase della UEFA Women's Champions League contro il Benfica, è pronta a focalizzarsi nuovamente sul campionato - facebook.com Vai su Facebook
Il Montenegro nel tardo pomeriggio sfida contro il Liechtenstein: nuova chance per Adzic - Oggi scenderà in campo il Montenegro che alle 18 sfiderà il Liechtenstein in amichevole. Come scrive tuttojuve.com
Adzic nuovamente titolare col Montenegro? La scelta di Vucinic per l’amichevole contro il Lichestein è ufficiale: i dettagli sul talento della Juve - Ci sono importanti novità sul futuro del talento della Juve Una conferma che sa di investitura. Secondo juventusnews24.com