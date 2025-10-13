Adzic nuovamente titolare col Montenegro? La scelta di Vucinic per l’amichevole contro il Liechtenstein è ufficiale | i dettagli sul talento della Juve

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adzic nuovamente titolare col Montenegro? Ci sono importanti novità sul futuro del talento della Juve. Una conferma che sa di investitura. Vasilije Adzic si prende il Montenegro. Il gioiello della Juve, dopo la prestazione opaca contro le Isole Faroe, ha ricevuto di nuovo la fiducia del suo commissario tecnico, l’ex bianconero Mirko Vucinic, che lo ha schierato titolare anche nell’amichevole di questa sera alle 18:00 contro il Liechtenstein. Una scelta forte, che testimonia la grande stima che Vucinic nutre per il giovane talento. Nonostante la pesante sconfitta nella gara di qualificazione mondiale, il CT non ha avuto dubbi nel dare un’altra chance al fantasista classe 2006, lanciandolo di nuovo dal primo minuto nel cuore del gioco della sua nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

