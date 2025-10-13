Adzic Juve Stanojevic esalta il talento montenegrino | Quando ha segnato il gol all’Inter tutto il Paese ha festeggiato Per lui ogni giorno in bianconero è un sogno Mi ricorda questo calciatore

Adzic Juve, Stanojevic esalta il talento montenegrino: tutte le dichiarazioni del direttore tecnico delle giovanili. Filip Stanojevic è il direttore tecnico delle nazionali giovanili del Montenegro. Tuttosport lo ha incontrato per parlare del centrocampista della Juve Adzic, che lui conosce molto bene. IL GOL ALL’INTER – «Dalle sue prime apparizioni nelle selezioni giovanili, a 14-15 anni, è sempre stato un piacere vederlo sia in allenamento che in partita. Già a 16 anni dimostrava un talento straordinario, segnando contro grandi nazionali, così come con il Budu?nost nel campionato montenegrino e nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, Stanojevic esalta il talento montenegrino: «Quando ha segnato il gol all’Inter tutto il Paese ha festeggiato. Per lui ogni giorno in bianconero è un sogno. Mi ricorda questo calciatore»

In questa notizia si parla di: adzic - juve

Adzic Juve: il piano del club è chiaro per il talento montenegrino. Dovrebbe essere questa la direzione scelta per il suo futuro, ecco cosa accadrà

Anche Tudor vota Adzic. Le prove da vice-Yildiz e il mercato: il piano Juve per un predestinato

Atalanta Juve, Tudor si affida anche ai giovani: tornano Adzic e Facundo Gonzalez, ci sono due Next Gen alla prima chiamata

?“Adzic, ne arriveranno altri. Mi ricorda De Bruyne e dopo il gol in Juve-Inter…” - facebook.com Vai su Facebook

?“Adzic, ne arriveranno altri. Mi ricorda De Bruyne e dopo il gol in #Juve-Inter…” - X Vai su X

Adzic Juve, Stanojevic esalta il talento montenegrino: «Quando ha segnato il gol all’Inter tutto il Paese ha festeggiato. Per lui ogni giorno in bianconero è un sogno. Mi ... - Adzic Juve, Stanojevic esalta il talento montenegrino: tutte le dichiarazioni del direttore tecnico delle giovanili Filip Stanojevic è il direttore tecnico delle nazionali giovanili del Montenegro. Da juventusnews24.com

Adzic Juve, parla il dt del Montenegro Stanojevic: «Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter, tutto il Paese ha festeggiato» - Adzic Juve, parla il dt della nazionale montenegrina Stanojevic: «Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter, il Paese ha festeggiato» Filip Stanojevic è il direttore tecnico delle nazionali gio ... Riporta calcionews24.com