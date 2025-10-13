Adzic Juve parla il dt del Montenegro Stanojevic | Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter tutto il Paese ha festeggiato

Adzic Juve, parla il dt della nazionale montenegrina Stanojevic: «Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter, il Paese ha festeggiato» Filip Stanojevic è il direttore tecnico delle nazionali giovanili del Montenegro. Tuttosport lo ha incontrato per parlare di Adzic, che lui conosce molto bene. ADZIC – «Dalle sue prime apparizioni nelle selezioni giovanili, a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Adzic Juve, parla il dt del Montenegro Stanojevic: «Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter, tutto il Paese ha festeggiato»

In questa notizia si parla di: adzic - juve

Adzic Juve: il piano del club è chiaro per il talento montenegrino. Dovrebbe essere questa la direzione scelta per il suo futuro, ecco cosa accadrà

Anche Tudor vota Adzic. Le prove da vice-Yildiz e il mercato: il piano Juve per un predestinato

Atalanta Juve, Tudor si affida anche ai giovani: tornano Adzic e Facundo Gonzalez, ci sono due Next Gen alla prima chiamata

?“Adzic, ne arriveranno altri. Mi ricorda De Bruyne e dopo il gol in Juve-Inter…” - facebook.com Vai su Facebook

?“Adzic, ne arriveranno altri. Mi ricorda De Bruyne e dopo il gol in #Juve-Inter…” - X Vai su X

Adzic Juve, parla il dt del Montenegro Stanojevic: «Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter, tutto il Paese ha festeggiato» - Adzic Juve, parla il dt della nazionale montenegrina Stanojevic: «Quando ha segnato il gol decisivo contro l’Inter, il Paese ha festeggiato» Filip Stanojevic è il direttore tecnico delle nazionali gio ... calcionews24.com scrive

'Adzic ha sempre voluto la Juventus. Ricorda De Bruyne', parla il direttore tecnico delle giovanili del Montenegro - "Il suo stile di gioco mi ricorda quello di Kevin De Bruyne: non perché lo imiti, ma per il modo in cui legge il gioco, anticipa i movimenti e crea occasioni per i compagni. Da ilbianconero.com