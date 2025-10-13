Adzic in campo 90? col suo Montenegro | come è andata la partita del gioiello della Juventus contro il Liechtenstein Ecco tutti i dettagli

Adzic ha giocato 90? col suo Montenegro in amichevole contro il Liechtenstein. Ecco tutti i dettagli sulla prestazione del gioiello della Juventus. Una vittoria sofferta, in rimonta, ma fondamentale. Il Montenegro batte il Liechtenstein per 2-1 in amichevole, e a sorridere è anche la Juventus. Il giovane talento bianconero, Vasilije Adzic è stato uno dei grandi protagonisti della serata, restando in campo per tutti i 90 minuti. Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente Vittoria in rimonta, Adzic in campo 90 minuti. La partita si era messa male per il Montenegro, passato in svantaggio al 27? a causa del gol di Sele. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic in campo 90? col suo Montenegro: come è andata la partita del gioiello della Juventus contro il Liechtenstein. Ecco tutti i dettagli

