Adeyemi Juventus spunta il retroscena | poteva diventare bianconero nell’estate 2024 poi quell’improvviso cambio di rotta… Il motivo

Adeyemi Juventus, Tuttosport svela il retroscena di mercato: nell’estate 2024 i bianconeri erano sul tedesco, ma il tecnico preferì un altro profilo. Un nome che torna ciclicamente, un talento che la Juventus segue da tempo e che, a quanto pare, avrebbe potuto vestire il bianconero già da un anno. Come riportato da Tuttosport, emerge un clamoroso retroscena di mercato legato a Karim Adeyemi. L’attaccante tedesco del Borussia Dortmund era stato un obiettivo concreto della Juve nell’estate del 2024, ma l’operazione saltò per una precisa scelta tecnica dell’allora allenatore. Adeyemi Juve: la scelta di Thiago Motta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adeyemi Juventus, spunta il retroscena: poteva diventare bianconero nell’estate 2024, poi quell’improvviso cambio di rotta… Il motivo

Juventus, addio ad Adeyemi? Il Borussia Dortmund prepara il rinnovo, ma l’attaccante ha un sogno… - Calciomercato Juventus: Adeyemi verso il rinnovo con il Borussia Dortmund, ma il sogno resta l’Inghilterra Un obiettivo di mercato che rischia di allontanarsi definitivamente dalla Juventus. Secondo calcionews24.com

Pazza Juve: 2 gol oltre il 90' e 4-4 col Dortmund! Vlahovic entra, fa doppietta e salva Tudor - Soprattutto in casa bianconera, perché la fascia da capitano – sulla debuttante maglia nera – calza sul braccio sinistro di ... Si legge su gazzetta.it