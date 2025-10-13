Adesso Lovati ha bisogno di un avvocato il legale di Sempio e la frase scappata sull’ex difensore di Stasi su Garlasco | altri guai dopo Fabrizio Corona
Le grane per Massimo Lovati sembrano essere solo agli inizi. Tra due mesi – il 18 dicembre – ci sarà un’udienza potenzialmente decisiva per il rinvio a giudizio del suo assistito, Andrea Sempio, che però starebbe valutando di lasciare a casa il suo legale nelle prossime ore. Nel frattempo lo stesso Lovati è stato costretto ad assumere un difensore per sé, in merito all’indagine per diffamazione contro Angelo Giarda, storico difensore di Alberto Stasi per il giallo di Garlasco prima della sua scomparsa avvenuta il 9 maggio 2021. La frase incriminata e le «macchinazioni» dei Giarda. Al centro del procedimento, che ha già visto chiudersi le indagini condotte dal pm milanese Fabio De Pasquale, ci sarebbero i commenti rilasciati dall’avvocato lo scorso 3 marzo. 🔗 Leggi su Open.online
