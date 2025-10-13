Addio timbro sul passaporto | il sistema di identificazione EES sta cambiando l’Europa

A partire da ieri è entrato ufficialmente in vigore negli aeroporti e ai valichi di frontiera europei il nuovo EntryExit System (EES), un sistema di identificazione biometrica che cambierà radicalmente le modalità di controllo per i cittadini di Paesi terzi che entrano nello spazio Schengen. Dopo tre anni di continui rinvii dovuti a questioni tecniche e preoccupazioni legate alla tutela della privacy, il sistema diventa operativo, anche se in forma graduale. L’implementazione completa è prevista per l’aprile 2026, ma già da oggi milioni di viaggiatori extra-europei sperimenteranno una procedura di ingresso completamente rinnovata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

